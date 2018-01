Kas see pilt reedab, et Maarja Liis Ilusa laps on sündinud?

Kuulsuste kodud: Maarja-Liis Ilus | FOTO: Konstantin Sednev

Maarja-Liis Ilusa beebiootus jõudis avalikkuse ette möödunud aasta oktoobris ühel sünnipäevapeol, kuhu Maarja samuti laulma oli palutud. Seal ei üritanud seni muidu alati sale naine oma kasvavat kõhukest peita.

Clazzi 10 juubelipiduFred Krieger; Maarja-Liis Ilus | FOTO: Viktor Burkivski

36-aastane lauljanna on koos muusikamänedžerist kallima Fred Kriegeriga koos olnud ligi 14 aastat. Pea sama pikalt, kui on kestnud nende suhe, on arutletud ka selle üle, millal võiks ilmavalgust näha kauni duo järeltulija. 2009. aastal ütles Maarja-Liis intervjuus Tervis Plussile, et naise põhieesmärgiks on lapsed korralikult üles kasvatada.