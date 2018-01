USA väljaanne valis Eesti mehe maailma stiilseimate sekka

#Repost from @antoniolaett with @regram.app Baltmans Head Designer Antonio, walking the streets of Florence. Pitti Uomo. Day one. Pitti Uomo day one.... Photo by @peeterrasta #PittiUomo93 #pitti #pittiimmagine #baltmanbrand #ErmenegildoZegna #Drumohr #AlbiniGroup #Officinecreative #lardini #wearinglardini #SuperDuperHats #stellasoomlaisdesign #mensfashion #mensstyle #sprezzatura #tailoring #firenze #florence #italy #madeinestonia #madeinitaly #madeinjapan #tailoringisnotforpussies

A post shared by Baltman (@baltmanbrand) on Jan 11, 2018 at 4:26am PST