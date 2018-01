Video: «Džungli kõige lahedama ahvi» ema kaitseb H&Mi skandaalset reklaami

Rootsi meedia teatel tekitas selline reklaam inimestes viha ja paljud pidasid seda rassistlikuks.

H&Mi esindaja kommenteeris meediale, et selle lapse pilt on kataloogist eemaldatud ning ka roheline kapuutsiga dressipluusi võeti sellel oleva teksti, mis on mitmeti tõlgendatav, tõttu müügilt.

«Vabandame, et tegime sellise rasstistliku reklaami, mis paljusid solvas. H&M on seisukohal, et selline vastuoluline sõnum riietusesemel on lubamatu,» teatas rõivafirma.

Tumedanahaline poiss reklaamimas H&Mi dressipluusi | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Rohelist dressipluusi reklaamis Liam, kelle ema Terry Mango sõnade kohaselt ei leidnud ta selles reklaamis midagi rassistlikku.

Terry Mango ja ta poeg | FOTO: Twitter.com

«Minu poeg oli lihtsalt modell. Ei ole mõtet keerutada tühjast probleemi. Maailmas on tähtsamaid asju kui üks reklaam,» teatas ema.

Ema sõnul on ta poeg juba pikka aega olnud lasteriiete modell ja varem ei ole keegi pidanud ühtegi rõival olnud teksti rassistlikuks.

Mango teatel käib ta oma pojaga koos reklaamvõtetel ja rohelise dressipluusi võtted ei olnud erand.

«Mina tumedanahalise naisena rassismi ei näe, kuid eks igaühel ole õigus oma arvamusele,» jätkas naine.

Terry Mango ja ta poeg | FOTO: Twitter.com

Meedias arvatakse, et see skandaal mõjub poisi modellikarjäärile positiivselt ja tema vastu hakkavad huvi tundma veelgi kuulsamad rõivaketid või brändid.

Muusik ja meelelahutusmogul Diddy olevat pakkunud Terry Mangole ja ta pojale ühte miljonit dollarit, et poiss tema nime kandva rõivabrändi reklaamnäoks hakkaks.

Kuulduste kohaselt on Diddy H&M rassistlikus reklaamis olnud poisile pakkumas miljoni dollari suurust lepingut | FOTO: BACKGRID/BACKGRID

Terry Mango on pärit Keeniast, kuid on juba aastaid elanud Rootsis.