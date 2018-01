Fotod: Hugh Granti tüdruksõber varjas osavalt beebikõhtu

57-aastane näitleja jäi 35-aastase teleprodutsendist elukaaslase Anna Ebersteiniga fotokaamerate ette pühapäeval toimunud filmimaailma tippsündmusel 75. Kuldgloobuste punase vaiba galal. 35-aastane Eberstein, kes oli riietunud tagasihoidlikkusse mustakarva pintsakkostüümi, varjas võluvalt ära enda beebikõhu.

Hugh Grant ja Anna Eberstein | FOTO: Regina Wagner/imago/Future Image

Hugh Grant ja Anna Eberstein | FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS

Hugh Grantile on see viies laps. Annale on see kolmas laps. Peres kasvavad 2012. aastal sündinud poeg John Mugo ja 2015. aastal nägi ilmavalgust tütar.