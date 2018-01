Pildid ja video: näitlejanna Connie Brittoni Kuldgloobuste T-särgi sõnumit peeti vaeseid solvavaks

USA näitlejanna, 50-aastane Connie Britton langes kriitika alla, kuna ta pikkade varrukatega musta värvi T-särgil oli kiri «Poverty is Sexist» (vaesus on seksistlik) ja seda peeti vaeste vastu suunatud rünnakuks ja solvanguks, teatab new.com.au.

Connie Britton | FOTO: USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Britton selgitas, ta ta kandis Kuldgloobuste galal moelooja Lingua Franca T-särki, millega toetab muusik Bono ONE kampaaniat. Tegemist on kampaaniaga, milles aidatakse Aafrika kõige vaesemate piirkondade elanikke erinevate vaesust vähendavate, haridust võimaldavate ja haigusi ennetavate programmide abil.

Connie Britton | FOTO: CAP/PLF/HFPA/©HFPA/PLF/Capital Pictures/Scanpix

Kriitikute sõnul maksab Lingua Franca T-särk veebipoes 380 dollarit, särgil olev sõnum on aga vastuolus hinnaga, mis on üsna soolane.

Connie Britton | FOTO: VALERIE MACON/AFP/Scanpix

«Tekstiga «Vaesus on seksistlik» T-särki ei saa endale paljud lubada. Britton vist ütleb selle särgiga, et ta on rikas ja vaesed ahistavad teda,» teatati Twitteris.

Britton selgitas oma tviidis, miks ta niisuguse tekstiga T-särki kandis ja mida tekst tegelikult tähendab.

«Neile, keda pani minu T-särk ja sellel olev sõnum sõna võtma. Arvan, et kui ma oleks kandnud 5000-dollarilist õhtukleiti, ei oleks mitte keegi iitsatanud. Moelooja tegi need särgid vaesuse vähendamise kampaania jaoks ja iga sellise särgi müügist läheb 100 dollarit heategevusele, eelkõige Aafrika naiste haridusele,» teatas näitlejanna Twitteris.

Britton lisas, et ta pani sellise tekstiga T-särgi meelega Kuldgloobuste galale, et reklaamida ONE kampaaniat.

«ONE kampaania sobis ka Kuldgloobustel teemaks tõsta, kuna seal kõneldi seksuaalse ahistamise ja vägistamise teemal. Naistel on õigus enda eest seista ja end kaitsta. Mida rohkem naine maailma mõistab, mida rohkem tal on teadmisi ja mida laiem silmaring, seda enam saab ja suudab ta enda eest seista. Naisi saab vaesusest aidata välja hariduse abil. Loodan, et seksuaalse ahistamise vastane liikumine Time’s Up läheb juurteni ja aitab muuta suhtumist. Tasakaal on siis, kui võetakse arvesse nii naisi kui mehi, kui mehed ja naised saavad võrdseks,» lausus staar.