Latiinotäht Ricky Martin sõudis Rootsis üles kasvanud poiss-sõbraga salaja abieluranda

Ricky Martin (paremal) ja Jwan Yosef heategevusüritusel Sao Paulos, Brasiilias 2016. aasta aprillis. | FOTO: Andre Penner/AP

«Oleme ametlikult abielus, aga suur pidu on plaanis korraldada mõne kuu pärast,» rääkis latiinotäht. «Andsime teineteisele abieluvande, allkirjastasime dokumendid ja tegime kõik ametlikuks abieluks vajaliku. On uskumatu ja imeline, et saan teda kutsuda enda abikaasaks ja meheks, see tundub hämmastav,» lausus Martin õnneuimas.



46-aastase laulja ja 33-aastase Süüria päritolu ning Rootsis üles kasvanud kunstniku teed ristusid 2016. aastal. «Kohtusin oma kihlatuga Instagramis,» avaldas Ricky. «Ma olen kunstikoguja ja tema on kunstnik. Surfasin sotsiaalmeedias ja märkasin üht imelist kunstiteost. Kirjutasin talle,» meenutas Martin.

«Me rääkisime sõnumite vahendusel kuus kuud enne, kui me teineteise häält kuulsime. Vestlesime kunstist. Ta elas varem Londonis. Ühel hetkel läksin Londonisse ja saime seal kokku,» lisas laulja.

2016. aasta novembris teatasid noored enda kihlumisest avalikult telesaates «The Ellen Degeneres Show».

Ricky Martin ja Jwan Yosef koos Ricky poegade Matteo ja Valentinoga. | FOTO: imago stock&people/imago/PicturePerfect

Ricky Martin kasvatab 9-aastaseid kaksikuid Matteot ja Valentinot, kes on segaduses uue pereliikme pärast. Ricky on poegadele lausunud, et nad on nüüd osa modernsest ühiskonnast ja küsinud, kas see pole mitte imeline vabaduse- ja armastuse väljendamise vorm.