Kolme arsti poolt surnuks tunnistatud mees ärkas vahetult enne lahkamist üles

29-aastane Gonzalo Montoya Jiménez istus röövimise eest kinni Loode-Hispaanias asuvas kõrgeima turvaastmega vanglas. Ta leiti läinud pühapäeval toimunud hommikuse loenduse ajal oma kongist teadvuseta olekus toolil istumast. Kaks vanglaarsti ei tuvastanud mehel mingeid elumärke ja tunnistasid mehe surnuks. Tund hiljem inspekteeris surnukeha veel kolmaski meedik, kes kinnitas kolleegide hinnangut. «Surnukeha» pisteti laibakotti ja toimetati laibakuuri.

ScienceAlert kirjutab, et Jiménez jõudis mõnda aega külmakambriski lebada ja talle plaaniti peagi lahkamine teha. Äkki aga kuuldi kotist norskamist. Misjärel avati kott ja avastati vang hoopis elus olevat.

Mees toimetati kiirabiga tavalisse haiglasse taastuma ja ta on lehe teatel praegu stabiilses seisus – aga mis ikkagi täpselt juhtus, ei ole selge. Hispaania vanglateenistuse pressiesindaja ütles meediale, et kolm arsti nägid Jiménezt uurides märke, mis kinnitasid kliinilist surma.

Meedikud ütlevad täna, et pseudosurma näol võis tegu olla katalepsiajuhtumiga – seisund, mille puhul inimese keha või osa kehast on pikemalt aega jäigalt ühes asendis, kusjuures inimene ei saa ise seda tahtlikult muuta; tema hingamine ja muud kehatalitlused võivad aeglustunud olla. Kuidas mees kataleptiliseks muutus, on ebaselge.

Haiglas kulus tervelt ööpäev, et Jiménez intensiivravis täielikult teadvusele tuleks. Seejärel hakkas mees rääkima ja küsis oma naise järele. Veidra juhtumi uurimisele on nüüd antud ametlik käik.