Näitleja Inga Lunge avaldas, kes on «Pilvede all» filmi neljas õde

Raadio Elmar hommikuprogrammist läbi astunud Inga ja tema abikaasa Toomas Lunge tegid kinojuttu. Saatejuhid Sommer ja Hermann pinnisid põhjalikult ja muide, Toomas Lunge paljastaski, kes ikkagi on nädala pärast esilinastuvas filmis see salapärane neljas õde.



«Saan hetkel öelda nii palju, et tegemist ühe Eesti suurepärase näitlejannaga,» kinnitas Lunge raadio hommikuprogrammile.



Kuula jutuajamist ja uut Jaan Söödi ning Toomas Lunge loodud filmi tunnuslugu «Väike valge vale» siit.