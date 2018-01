Youtube karistas staarvloger Logan Pauli, kes näitas videos enesetapu teinud jaapanlast

Pauli kanal eemaldati Youtube’i Google Preferred programmist, ta ei saa teha Youtube Red Show Foursome neljandat hooaega ning lisaks külmutati vlogeriga varasemalt kokku lepitud Youtube Red projektid, teatab BBC.

Logan Paul | FOTO: Mike Blake/Reuters/Scanpix

Paul postitas mehe surnukehaga video 31. detsembril 2017, tekitades kogu maailmas kriitikat, sest paljude arvates käitus tuntud mees ebaeetiliselt ja surnut mitteaustavalt.

Logan Paul | FOTO: PHIL McCARTEN/REUTERS/Scanpix

Videol on näha Pauli ja ta sõpru Jaapanis Fuji mäe juures asuvas Aokigahara metsas, mida Jaapanis tuntakse kui paika, kuhu inimesed lähevad endalt elu võtma. Jaapani legendide kohaselt kummitavad seal surnute hinged.

Aokigahara mets | FOTO: wikipedia.org

Ameeriklane sõnab video alguses, et ta ei looda ühtegi surnut näha, kuid ta üllatus on suur, kui märkab surnud meest. Samas viskab ta mehe, kelle nimi ei ole teada, kulul nalja.

Üsna kiiresti pärast video Youtube’i keskkonda üles panemist tabas Pauli kriitikalaviin, milles videol nähtavat nimetati kohutavaks ja mitteaustusväärseks.

Logan Paul, kellel on Youtube’is üle 15 miljoni vaataja, vabandas hiljem Twitteris, et ta ei oleks tohtinud seda videot teha ega üles panna ning ta vabandas nende ees, keda see šokeeris.

«Mul on enda pärast häbi ja ma olen enda käitumises pettunud,» lisas juutuuber.

Logan Paul | FOTO: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM/ROT/Capital Pictures/Scanpix

Jaapan on nende riikide seas, kus leiab aset palju enesetappe. Psühholoogide sõnul tuleb selle juuri otsida Jaapani ajaloost ja samuraide kultuurist, mille reeglid kujundavad seni jaapanlaste maailmapilti.

Youtube’i omanikfirma Alphabet Inc teatas, et Paul saab ka edaspidi nende multimeediateenuse kaudu oma videopäevikuid üles laadida ja raha teenida, kuid mitte enam eksklusiivselt.

Paul ei ole tema kohta langetatud otsust veel kommenteerinud. Ameeriklane ei ole uusi videoid lisanud alates 2. jaanuarist ning 3. jaanuaril teatas ta, et võtab aja maha.

USA meedia teatel palkas Paul pärast skandaali lahvatamist ennast ja oma kodu valvama turvafirma, kuna ta hakkas saama ähvardusi.

Logan Paul palkas turvafirma enda julgeolekut tagama | FOTO: APEX / MEGA/APEX / MEGA/Scanpix

Youtube on veebisait, kuhu kasutajad saavad videoid üles laadida, jagada ja vaadata ehk multimeediumteenus veebis. Veebisaidi omanikuks on Alphabet In, millele kuulub ka Google.

Isikut, kes omab YouTube'is kanalit ning on teinud vähemalt ühe video, nimetatakse juutuuberiks.