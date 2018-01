Šveitsi võimud: keevasse vette tohib panna vaid uimastatud merivähke

Selline otsus langetati kuna teadlaste sõnul on nii merivähkidel kui teistel homaarlastel üsna arenenud närvisüsteem, mille tõttu nad tunnevad valu, teatab The Guardian.

Merivähid | FOTO: Caro / Rupert Oberhaeuser/Caro / Rupert Oberhaeuser/Scanpix

Loomakaitsjad võitlesid aastaid, et merivähke ei pandaks keevasse vette, kuna nii nagu inimesed, tunnevad ka need loomad valu.

Šveitsis muudeti loomakaitseseadust ja üks muudatus puudutab merivähke. 1. märtsist kehtiva hakkava seaduse kohaselt «ei tohi elavat merivähki panna keevasse vette. Vähk tuleb enne vette panemist uimastada või uimaseks lüüa. Restoranid peavad loobuma merivähkide keeva vette panemisest, kuna tegemist on piinamisega».

Šveitsi ringhäälingu RTSi teatel tohib merivähke uimastada kas elektriga või siis löögiga pähe. Lisati, et uuringute kohaselt on merivähil arenenud närvisüsteem, mis lubab oletada, et need homaarlased võivad tunda keevasse vette panemisel ja keetmisel valu.

Lisaks ei tohi Šveitsis alates märtsist transportida vähilaadseid jääs või jäises vees, vaid transportimisel tuleb tagada neile selline keskkond, mis meenutab looduskeskkonda, kus nad elavad.

Veel keelati Šveitsi aladel koerakasvatusfarmid ja kehalisi vigastusi tekitada võivad abivahendid, millega sai haukuvaid koeri karistada.

Samuti tuleb vastavalt uutele seadustele tagada loomanäitustel ja loomaaedades loomade heaolu ja julgeolek.

Merivähk ehk homaar (Homarus) on perekond homaarlaste sugukonnas, kuhu kuuluvad euroopa ja ameerika homaar. Homaarid on kalanduses tähtsad püügiobjektid.

Homaarid on kümnejalalised ja meenutavad väliselt jõevähki, sõrad on ebasümmeetrilised.