Video: Oprah Winfey sõnul on ta mutta uppumas

Seal elab ka 63-aastane saatejuht Oprah Winfrey, kes pidas 7. jaanuaril Kuldgloobuste galal kõne, mille alusel hakati oletama, et ta võib 2020. aastal USA presidendivalimistel kandideerida, teatab msn.com.

Oprah Winfrey | FOTO: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Winfrey kirjutas sotsiaalmeedias, et ta on mutta uppumas, sest ka tema maja jäi mudavoolu teele.

Oprah Winfrey mudas | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

«See on katastroofiline olukord. Helikopterid on päästmas hädas inimesi ja päästjad otsivad kadunuks jäänuid. Senistel andmetel on elu kaotanud 13 kohalikku,» teatas staar.

Muda Californias Montecitos | FOTO: ROBYN BECK/AFP/Scanpix

Winfrey tegi oma kodu naabrusest mitu videot, millest ühel on näha gaasilekke tõttu tekkinud põlengut ja teisel paksu mudakihti ta koduaias. Saatejuht näitab muda paksust, käies selles kummikutega.

Muda Californias Montecitos | FOTO: ROBYN BECK/AFP/Scanpix

California võimude teatel on mudavoolu piirkonnas hukkunud vähemalt 13 inimest, 25 on saanud vigastada ning päästehelikopterid tõid ohtlikest kohtadest ära 50 inimest, kuid veel kümned inimesed ja lemmikooomad vajavad abi.

Muda Californias Montecitos | FOTO: Mike Eliason/AP/Scanpix

Muda Californias Montecitos | FOTO: MEGA/MEGA/Scanpix

Los Angelesest loodesse jäävas Montecitos elab lisaks Oparh Winfreyle veel mirmeid filmi- ja telestaare, kellest osad samuti on sotsiaalmeedias näidanud, milliese olukorras nad mudavoolu tõttu on.

Mudavool Californias Montecitos | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Oprah Winfrey ostis Montecitos maja 2001. aastal, kuid 2016 ostis ära ka kõrvalkrundi ning liitis need üheks suureks kinnisvaraks.

Ta maja juures on tammeallee, mida kutsutakse 12 Apostliks ning Oprahle meeldib seal värskes õhus lugemas käia. Lisaks on tal aias purskkaev, Hiina stiilis teemaja ja palju roose.