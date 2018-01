Indrek Vaheoja keha kaunistab uus vägev tattoo

Indrek Vaheoja sõnul on idee hästi läbi mõeldud. «Töö nimi on The Bird Shaman – oleme ju veelinnurahvas,» kirjeldas ta tätoveeringut, mis kujutab endast lindu ning nüüd kaunistab tema säärt.

Raadiohääle sõnul on tegemist teise tätoveeringuga tema kehal. Vaheoja ei välista, et tuleb lisa. «Never say never,» vastas ta küsimusele, kas uus pilt jääb viimaseks.



Vaheoja uue kehakaunistuse autor on kunstnik Lili Lind.