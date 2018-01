«Putini krundile» homobaari ehitanud mehed peavad kohtu ette astuma

Rootsis Far & Son hip-hop duona tuntud Frej Larsson ja Simon Gärdefors ehitasid 2015. aasta sügisel «Politseiakadeemia 3» filmist tuntud The Blue Oyster homobaari ja pidasid seal maha lärmaka peo, teatab iltasanomat.fi.

Muusikute eesmärgiks oli sellega protesteerida Vene homopropagandaseaduse vastu.

Rootsi Far & Son hip-hop duo Frej Larsson ja Simon Gärdefors | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Ahvenamaal Venemaa Föderatsioonile kuuluvat krunti nimetatakse ka «Putini krundiks», sest tegemist on maaga, mille Nõukogude Liit sai 1947. aasta Pariisi rahulepingu alusel.

«Kuulsime, et Ahvenamaal on ala, mis kuulub Venemaale, põhimõtteliselt ka Putinile. Kuna Venemaa aladel ei tohi levitada homopropagandat, siis me tahtisime selle vastu protestida, ehitades pop-up homobaari,» teatasid mehed 2015. aastal meediale.

Filmi «Politseiakadeemia» homobaar The Blue Oyster | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Venemaa konsulaat Rootsis palus uurida kahe rootslase tegevust, sest mehed ehitasid Venemaale kuuluvale maale ilma Vene võimude loata. Prokuröri sõnul tuleks muusikutele määrata teo eest suur rahatrahv.

Rootsi meedia teatel peaks kohus langetama täna otsuse, millise karistuse homobaari ehitajad saavad.

Muusikud kavatsevad enne karistust pidada maha veel ühe peo, sest ilmub nende uus singel. Larsson teatas Instagramis, et arvatavalt ei tule Venemaa president Putin neid isiklikult karistama.

Vladimir Putin | FOTO: ALEXEY DRUZHININ/AFP/Scanpix

«Igatahes kavatseme pidutseda enne, kui Rootsist põgeneme,» teatas rootslane.

Larssoni sõnul ei ole tal kohtus midagi teha ja sinna ta ei lähe, kuid Gärdenfors lubas nii kohtus kui viimasel kodumaal peetud peol kohal olla.

«Me ei saatnud korda midagi kriminaalset, meid ei peaks karistama. Kui aga määratakse karistus, siis palun abi avalikkuselt. Meie võimalust kohtus võit saada kahandab asjaolu, et peost jõudis video televisiooni,» sõnas Gärdenfors.

Rootsi õigusekspertide sõnul saab võõrale maale loata ehitamise eest määrata vähemalt kolme kuu pikkuse vangistuse.

Ahvenamaa (soome keeles Ahvenanmaa, rootsi keeles Åland) on rohkem kui 6500 saarest koosnev saarestik Läänemeres, mis moodustab omavalitsusliku Ahvenamaa maakonna. Maakonna elanikkond on rootsikeelne ja ainus ametlik keel on rootsi keel.

Ahvenamaa | FOTO: AFP/Scanpix

Suurim saar on Ahvenanmanner, seda ümbritsevad väiksemad saared.

Ahvenamaa kuulub Soomele, välja arvatud osa Märketi saarest, ja on autonoomne. Ahvenamaal on oma seadusloome, kodakondsus ja postmargid.