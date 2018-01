Aivar Pohlak: igal ahistamisskandaalil on ka teine pool

«Kahtlemata on see ebameeldiv, nagu igasugune ahistamine. Nagu igasugused negatiivsed suhted,» alustas Pohlak. «Aga sellele asjal on kindlasti ka teine pool. Kõikidel nendel juhtumitel on kindlasti enda privaatne nurgake, mida mitte iialgi ei ole võimalik avalikkuse ette tuua.»

See oli Pohlaku sissejuhatus sellesse teemasse. Jutt oli väga ümmargune ja mitte midagi ütlev. Pohlak vist sai aru, kuhu Eilat teemaga tahab minna.

Seda kinnitas ka Eilat, kui klipp läks tagasi ajalukku, kus Pohlaku tolle aegne abikaasa Signe süüdistas 2004. aastal meest 20 aastat kestnud räiges vägivallas.

Signe Pohlak, kes Aivarit vägivallas süüdistas. | FOTO: Teet Malsroos/SL Õhtuleht

Aivar tol ajal karistada ei saanud, kuna kaks välja toodud intsidenti olid seaduse silmis aegunud.

«See oli hea õppetund sellest, kuidas sa pead õppima hoolima inimesest, kes mingil hetkel on tahtnud sind hävitada. Sa pead suutma säilitada seda hoolivust. See õpetas mind ka tundma, kuidas tekib avalikkuse silmis tõde.»

Taavi Eilat küsis siis konkteetselt: kas peksmine oli siis või ei olnud?

«Olid konfliktid. See on fakt,» vastas Pohlak.

Eilat: «Kus löödi?»

«Olid väga palju armastust. Ma olen sellest ühel korral ka kirjutanud väga ausalt ja väga täpselt. Tulla nende detailide juurde tagasi, ma arvan, et ei ole õige.»

Sellega see klipp lõppes. Edasi hakati arutama poliitilisi teemasid, milles Pohlak tunnistas, et ta ei ole samasooliste paaride suhte poolt, kuna see on looduse vastu.