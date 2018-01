OJ Simpsoni vennapoeg on pedofiil

Manu Lateff Simpson, kes on OJ vanema venna Melvini poeg, on pedofiil, kes kandis kümbe aasta pikkust vanglakaristust 15 ja 16-aastase vastu sooritatud seksuaalrünnakus.

Kohtudokumentides on veel kirjas, et Manu uimastas enda ohvrid, et nad talle vastu ei hakkaks. Ohvrid süüdistasid Manut vaimsete ja füüsiliste kannatuste tekitamises ning nende elu ohtu seadmises.

Manu Lateff Simpson. | FOTO: HomeFacts

Teda süüdistati kokku üheksas erinevas seksuaalrünnaku juhtumis, millest nelja ta eitas.

Jaanuaris 2008 mõisteti mees kümneks aastaks vangi. Praegu 45-aastane Manu vabanes vanglast 2015. aastal ning pidin end kirja panema seksuaalkurjategijate registrisse.