Michael Douglas eitab, et ta on kedagi seksuaalselt ahistanud

73-aastane näitleja sai enda vastu esitatud süüdistusest oma advokaadilt, kellega oli ühendust võetud väljaandest The Hollywood Reporter. See juhtus samal päeval, mil tema poeg sai kolledžisse sisse.

Douglas'i advokaat oli öelnud, et kohe varsti saab avalikuks tema vastu esitatud süüdistus seksuaalses ahistamisest, mis juhtus 32-aastat tagasi. Ajakirjanik jagas näitlejaga ka täpseid detaile, milles süüdistuse sisu peitub.

Douglas otsustas süüdistusele reageerida enne, kui see avalikuks sai, ning sõnas meelelahutusportaaline Deadline: «See naine väidab, et, esiteks, et ma kasutasin tema juuresolekul väga värvikat kõnepruuki. Mitte temaga suhtlemisel, vaid tema juuresolekul. Ta väidab, teiseks, et vestluste ajal, mida ma tema ees pidasin, telefonis või mõne muu privaatse vestluse ajal, rääkisin ma nilbelt või räpaselt. Ma vallandasin ta hiljem tema kehva töökvaliteedi pärast, aga ta väidab, et ma takistasin tal hiljem Hollywoodis karjääri teha.»

Michael Douglas ja Catherine Zeta-Jones. | FOTO: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Oscari võitja kinnitas seejärel fännidele, et süüdistused, nagu ta oleks naise ees onaneerinud, on «täielik vale, väljamõeldis, ning selles ei ole grammiga tõtt.»

Näitleja jaoks oli peale enda süütuse kinnitamise väga tähtis ka enda perekonna hea nime säilitamine. «Asi, mis mind selle juures kõige rohkem häirib, on see, et ma pean seda enda naise ja lastega jagama,» sõnas Douglas. «Mu lapsed sellest tõeliselt ärritatud. Nad peavad koolis käies muretsema, et minu kohta kirjutatakse mingisugune artikkel, et ma olen seksuaalne ahistaja. Nad on hirmunud ja neil on väga ebamugav.»