USA näitleja Val Kilmer on suremas

Val Kilmer, kes teatas enda haigusest avalikkusele eelmise aasta mais, on nüüdseks vähiga võidelnud juba kaks aastat.

58-aastane näitleja tunnistas hiljuti, et ta on enda haiguse vastu saanud ka keemiaravi.

Eelmise aasta detsembris leppis Kilmer ära ka enda vanema venna Markiga, kellega tal on juba aastakümneid olnud mitmeid tülisid seoses erinevate vaadetega. Kui Val on tulihingeline kristlik teadlane, siis tema vend Mark on kliiniline psühholoog.

Üheks vendade tüliõunaks oli ka asjaolu, et Val plaanib end ravida usu abil. See aga käib närvidele tema vennale, kes ei suuda pealt vaadata, kuidas vend kannatab. Mark tunnistas, et ta on nõus venna soovile vastu tulema ja laseb tal paraneda nii nagu ta ise soovib, kuigi ta ei nõustu Vali valitud meetodiga.

Kuna Vali tervis on viimasel ajal muutunud juba nii halvaks, et ta vahepeal kaalus vaid 45 kilo, siis püüab Mark talle toeks olla nii palju kui saab.

Selleks, et enda valule ja piinale natuke leevendust saada, on endine «Top Guni» täht hakkanud maalimisega tegelema. Hapra välimusega Kilmerit nähti detsembris kunstitarbeid soetamas.

Kõige tipuks on kannatada saanud ka näitleja pangakonto. Selle tulemusena on ta pidanud müüma mitmeid talle olulisi ja väga väärtuslike esemeid, et ots otsaga kokku tulla.