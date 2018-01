Eesti DJ ja produtsent Madison Mars on maailma TOP 50 produtsendi hulgas

Tema selja taha jäävad näiteks sellised superstaarid nagu DJ Snake, Alok, Steve Aoki, R3hab ja Nicky Romero. Enim kolleegide poolt mängitud artistid möödunud aastal olid USA produtsent Skrillex, kahel möödunud aastal Weekend Festival Balticul üles astunud hollandlane Don Diabloning ja Rootsi elektroonilise muusika legend Axwell.

Elektroonilise muusika aktivist ja viiel korral Eesti populaarseimaks DJ-ks valitud Kristjan Hirmo sõnul on tegemist väga tubli saavutusega. “45. koht tabelis, mis on koostatud artistide reaalselt mängitud set’ide ja raadiosaadete põhjal, on ikka väga kõva sõna! See näitab, et Madison Mars on tõusmas elektroonilise muusika absoluutsesse tippu,” kommenteersi Hirmo.

Eesti fännidel on võimalus Madison Marsiga kohtuda juba 23. veebruaril Kultuurikatlas, kus ta esineb Made In Estonia Festivalil.