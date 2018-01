Naine võib purjus peaga kunsti hävitamise eest minna eluks ajaks vangi

Texase osariigist Dallase linnast pärit naist süüdistatakse kohaliku tuntud advokaadi erakunstikogu lõhkumises ja hävitamises. Lõhutud kunstimaterjalide hulka kuuluvad ka kaks Andy Warholi maali, kajastab Fox News.

Süüdistatav on 29-aastane Lindy Lou Layman, kes 23. detsembril 2017 end kohtuniku ajal advokaat Tony Buzbeega täis jõi ja mehe majas laamendama hakkas.

Lindy Lou Layman. | FOTO: Scanpix

Kohalik leht The Houston Chronicles kirjutab, et naise karistuse pikkus oleneb tehtud kahju suurusest. Süüdistuste kohaselt on tegu esimese astme kuriteoga, mille maksimaalne pikkus on eluaegne vanglakaristus.

Süüdistajad ütlevad, et Buzbee oli üürijatele öelnud, et 29-aastane Layman jõi end purju, muutus riiakaks ning lõhkus kaks 20 000 dollarit maksnud skulptuuri ja valas kahele pool miljonit dollarit maksnud Warholi maalile veini peale.

Lindy Lou Layman. | FOTO: Scanpix

Justin Keiter, kes on Laymani kaitseadvokaat, ütles neljapäeval meediaga suheldes, et tema klient on tore inimene ning et nad ei nõustu härra Buzbee versiooniga juhtunust. Keiter keeldus andmast tema kliendi versiooni sellest, mis juhtus, öeldes, et nad teevad seda kohtus.

Lindy Lou Layman. | FOTO: Scanpix

Layman on vabaduses pärast 30 000 dollari suuruse kautsjoni maksmist.