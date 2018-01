Tommy Cashi riideid ei saa igaüks endale lubada

Šokiräppar Tommy Cash ja tema esindajate meeskond on turule tulnud mehe enda riietekollektsiooniga. Selles ei ole midagi imelikku, sest paljud kuulsad staarid müüvad enda nime alt riideid. Aga Tommy Cashi kaup on nii kallis, et seda ei saaks endale igaüks lubada.