Video: kas Oprah on silmakirjalik, olles Harvey Weinsteini sõber?

USA meedia teatel toetab Winfrey seksuaalvägivalla vastu suunatud #MeToo liikumist, kuid samas on sõber seksuaalkiskjana tuntud produtsendi Harvey Weinsteiniga.

Oprah Winfrey | FOTO: Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Harvey Weinstein | FOTO: Globe Photos/Globe Photos/Sipa USA/Scanpix

Nii USA meediasse kui sotsiaalmeediasse jõudsid pärast 7. jaanuari kõne fotod, millel on Winfreyt näha koos Weinsteiniga.

Winfrey ja Weinstein on teinud koostööd juba üle 20 aasta. Mitmetel fotodel on näha kahte kuulsat ameeriklast koos lõbutsemas ja naermas, kuid ka töötamas. On pilte, millel on näha, kuidas nad teinetesit kallistavad ja musitavad.

Winfrey on mänginud mitmes The Weinstein Company toodetud filmis, kaasa arvatud linateostes «The Butler» ja «The Great Debaters».

Anonüümseks jääda soovinud prantslannast näitlejanna sõnul aitas Oprah Winfrey 2014. aastal Cannes’i filmifestivalil Weinsteinil hotellituppa naisi sebida, ka tema langes nende kahe lõksu.

Ühendkuningriigi näitlejanna Kadian Noble teatas möödunud novembris, et ta kohtus Weinsteiniga Londonis rolli osas läbirääkimiste pidamiseks. Weinsteiniga oli koos tuntud saatejuht Winfrey ja need kaks koos jätsid talle võimsa mulje. Winfrey kinnitas Noble'ile, et ta võib selle rolli saada kui on «hea tüdruk».

Noble’i sõnul vestles ta Winsteiniga, kuid lõpuks jõuti seksiteemani ja siis ta sai aru, miks teda tegelikult kutsuti. Weinstein vastas Noble’i süüdistusele oma esindaja vahendusel, et ta ei sundinud näitlejannat millekski.

Skandaal Weinsteini ümber lahvatas pärast seda, kui USA uurivad ajakirjanikud avaldasid artiklid, mille kohaselt kasutas tuntud produtsent näitlejannasid aastakümneid seksuaalselt ära. Weinstein olevat siis palunud oma maine taastamiseks Winfrey abi. Winfery ei ole seda kinnitanud ega ümber lükanud.

Väljaande TMZ andmetel toetab Winfrey Weinsteini salaja, andes talle nõu, kuidas pressiga käituda ja avalikku arvamust mõjutada.

Kuna Winfrey ei maininud Weinsteini oma Kuldgloobuste kõnes otse, siis arvatakse see olevat viide, et tegelikult ta on seksuaalses ahistamises süüdistatavale mehele abiks. Võrdluseks toodi, et õhtujuht Seth Meyers mainis nii Weinsteini kui Kevin Spaceyt, keda samuti süüdistatakse ahistamises.

Seth Meyers | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Winfrey teatas oma kõnes, et ahistamise päevad on möödas ja ees on ootamas uus ajastu, kuid paljud kahtlevad ta sõnade siiruses.

Weinsteini üks ägedamaid vastasid, näitlejanna Rose McGowan pidas Winfrey kõne silmakirjalikuks. Ta teatas Twitteris, et tal ei ole aega Hollywoodi mängude jaoks ning need, kes toetasid Kuldgloobuste gala musta värvi kleidi kandmisega seksuaalse ahistamise ohvreid, on samuti silmakirjalikud, sest sellest ei muutu mitte midagi.