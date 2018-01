Ootamatu intsident katkestas Celine Dioni kontserdi

Celine Dioni esinemine Las Vegase ühes moodsaimas kontserdisaalis Colosseum oli poole peal, kui lavale tungis joovastuses naisterahvas, kes mähkis kohe oma jalad ja käed ümber laulja keha. Pealtvaatajate sõnul ei jäänud palju puudu, et Dion oleks koos fänniga põrandale pikali lennanud.

Turvatöötajate sekkumist polnud siiski tarvis, sest Dion sai ise olukorra lahendamisega edukalt hakkama.

«Ma arvan, et Sa tahtsid mulle lihtsalt lähemale tulla, aga tead mis? Mul on hea meel, et Sa mulle lähemale tulid.» Enne naise lavalt alla aitamist lisas laulja: «Ma armastan Sind!»

Pärast edukat olukorraga toimetulekut sai Dion suure aplausi osaliseks ning kontsert sai jätkuda.

Viimase aasta jooksul on Celine Dion pidanud katkestama kaks kontserti tervislikel põhjustel.