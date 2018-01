OJ Simpson: uskuge mind, ma ei ole tema isa

Enne seda kui Kim Kardashian enda seksvideoga maailmakuulsaks sai, teenis rahvusvahelist tähelepanu hoopis tema isa Robert, kes oli üks kaitseadvokaatidest jalgpallur OJ Simpsoni mõrvaprotsessi ajal. Kuigi OJ-d süüdistati enda naise ja tema armukese tapmises, suutsid Robert ja ülejäänud advokaadid mehe vabaks saada.

Seega on OJ ja Kardashianite klanni vahel tugev seos olemas.

Khloe Kardashian | FOTO: Kevin Mazur/AFP/Scanpix

Kui ajakirjanik OJ-d mõned päevad tagasi Las Vegases tabas ja mehelt küsis, kas Khloe Kardashiani rasedusel järel peaks ka talle (OJ-le) õnne soovima, vastas mees, et ta teab küll millele viidatakse, aga et ta on üpris kindel, et ta ei ole Khloe isa.

«Bobi puhul jah, jumal õnnistagu teda, nüüd küll. Aga ma ei tea enda kohta. Ma ei usu, et mul sellega mingit pistmist on,» rääkis OJ. «Ma oleksin loomulikult uhke, aga uskuge mind, mul ei ole sellega mingit pistmist.»

Ajakirjaniku küsimus tuleneb juba aastakümneid kestnud vandenõusteooriast, et OJ magas Roberti tolle aegse abikaasa Krisiga (Jenner) ning selle tulemusel sündis Khloe. Mis teeb asja aga veel salapärasemaks (või uskumatumaks) on asjaolu, et Kardashianite pere teadis sellest intsidendist, kuid varjasid seda.

Kas selles vandenõus ka mingi tõetera sees on, seda teavad vaid asjaosalised ise.