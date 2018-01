Tippkokk Ants Uustalu veganitele: kui tahad elada, pead sööma, ainult sojaubadest toituda ei saa!

Ööbiku Gastronoomiatalu peakokk ja peremees Ants Uustalu on Eesti kokandusmaastikul tuntud ja hinnatud. Ta hindab kõrge kvaliteediga toorainet, puhtaid ja maalähedasi maitseid, klassikalisi kulinaarseid võtteid ning peent ja elegantset viimistlust. Soome saatkonnas töötanud toiduvõlur on veendunud, et süüa tuleb teha naudingu ja armastusega, mitte võtta seda kui kohustust. «Paljud meist on liiga kiire elutempoga või liiga laisad, et iga päev korralikult toitu valmistada,» on Uustalu rääkinud aastaid tagasi antud intervjuus väljaandele Maitsed. «Nii täituvadki poeriiulid kahjuks poolfabrikaatide ja mikrolaineahjus soojendatavate valmistoitudega,» nendib mees fakti.

Antsu meelest tulekski pöörata rohkem tähelepanu sellele, mida ja kuidas me sööme. Toidulisandite ja vitamiinide tarbimise asemel peaks esmalt pöörama pilgu oma toidukorvi.



Ajakirjale Naisteleht antud intervjuus mainib Ants, et ei tasu peljata lihasöömist: «kui tahad elada, pead sööma, ainult sojaubadest toituda ei saa!,» arvab tippkokk.



Refereeritud teksti täispikka artiklit loe Naistelehest.