Eric Claptoni teatel hakkab ta kurdiks jääma

72-aastane Clapton oli eile, 9. jaanuaril külas BBC Radio 2 saates, kus teda intervjueeris Steve Wright, kellele ta teatas, et kuulmise halvenemine raskendab töötamist, kirjutab msn.com.

Clapton lisas, et tal on keerulisem kitarri mängida, kuna tal on pidev tinnitus, mis avaldub pinina või kohinana kõrvades.

Eric Clapton | FOTO: John Davisson/AP/Scanpix

«Ma jätkan muusikaga niikaua kui saan. Kindlasti mängin ma juulis Londonis Hyde Parkis toimuval kontserdil. Tinnitus teeb murelikuks, sest kardan kuulmise kaotust. Loodan, et inimesed ikka tulevad mu kontserdile, kuid mitte selle tõttu, et minust on saamas kurioosum, vaid ikka muusika tõttu,» sõnas Clapton.

Möödunud aasta novembris jõudis vaatajateni dokumentaalfilm «Eric Clapton:A Life in 12 Bars», mis räägib legendaarse muusiku elust.

Eric Clapton | FOTO: wikipedia.org

Claptoni sõnul on tal seda filmi raske vaadata, kuna see toob ta elu negatiivse poole talle taas meelde. Ta on olnud oma elu jooksul nii narko- kui alkoholisõltlane.

«Filmis on raskeid momente, kuid ma soovitan seda vaadata, kuna lõpp on õnnelik. See on nagu lunastus. Igatahes vaatajatel soovitan olla valmis karmiks teekonnaks,» lausus muusik intervjuus.

Eric Claptonit tabas möödunud aastal tugev närvivalu, mille tõttu ta mitu esinemist ära jättis.

«2017. aastast jään meenutama närvivalu, mis algas alaseljas ning arstid diagnoosisid mul perifeerse neuropaatia. Sellise valuga oli raske kitarri mängida. Mul tuli hakata võtma ravimeid ja ma mõistsin, et mu tervis ei ole enam täiesti korras,» lisas muusik.

30. märtsil 1945 sündinud Eric Clapton on üks tuntumaid briti muusikuid, kelle karjäär sai alguse 1962. aastal.

Eric Clapton | FOTO: BRITTA PEDERSEN/AFP/Scanpix

Claptoni loomingu hulgas on sellised menupalad nagu «Tears in Heaven», «Wonderful Tonight» ja «Layla». Ta on saanud oma muusika eest 18 Grammy auhinda.

2004. aastal anti Claptonile teenete eest muusikas Briti Impeeriumi orden.

Clapton on endine alkohoolik ja uimastisõltlane, kes pärast paranemist asutas Antigual alkohoolikute ja uimastisõltlaste rehabilitatsioonikeskuse Crossroads Centre.

Clapton on olnud mitu korda abielus. Muusik ja ta esimene naine Pattie Boyd abiellusid 1979 ja lahutasid 1988. aastal.

1984. aastal tekkis Claptonil suhe salvestusstuudio juhi Yvonne Kellyga, paari tütar Ruth Kelly Clapton sündis 1985. aasta jaanuaris, kuid vanemad hoidsid tema olemasolu saladuses kuni 1991. aastani.

1988. aastal oli muusikul suhe itaallannast modelli Lory Del Santoga, nende poeg Conor sündis 21. augustil 1986, kuid hukkus nelja ja poole aastasena, kukkudes Manhattani kõrghoone 53. korruse aknast alla. Clapton kirjutas poja mälestuseks pala «Tears in Heaven».

2002. aastal abiellus Clapton Melia McEneryga. Neil on kolm tütart, 2001. aastal sündinud Julia Rose, 2003. aastal sündinud Ella May ja 2005. aastal sündinud Sophie Belle.

Clapton on ka vanaisa, ta vanimal tütrel Ruthil sündis 2013. aasta juunis poeg, kes kannab nime Isaac Eric Owen Bartlett.