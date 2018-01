Kas see on Eesti popmuusika ajaloo kõige hullumeelsem video?

Meisterjaan, kes on video režissöör, stsenarist, monteerija ning üks tegelastest, räägib video sünniloost:



«Esmase idee selleks videoks sain ühel psytrance’i festivalil. Oli juba hommik ja mõtlesin, et võiks natuke puhata. Pikutasin mina siis rahulikult ühes puhkamiseks mõeldud majas, kui korraga tormas sisse üks palja ülakehaga noormees, kes hakkas peaga vastu seinu taguma, ise samal hüüdes: «Saate aru, mis just oli, no ongi nii, noh... nii ongi, noh!» Proovisime teda kambakesi oma superpositiivsete vaibidega maha rahustada, aga miski ei aidanud – ta justkui ei uskunud, et maailmas võiks eksisteerida veel mõni mõistuslik olend peale tema enese,» valgustas Meisterjaan.

Aasta kodumaine video valiti välja veebiveebihääletuse teel ligi 170 video seast.



Vaata Meisterjaani meistriteost siin, mille üheks peaosaliseks teiste seas on ka Teater NO99 näitlejanna Rea Lest.