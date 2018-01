Video: Jaapani astronaut on ISSil kolme nädalaga «kasvanud» üheksa sentimeetrit

Kanai kirjutas sotsiaalmeedias, et tal võib tekkida probleem mahutumisega Venemaa Sojuz kosmoselaeva, mis ta juunis Maale tagasi toob, teatatb BBC.

Norishige Kanai | FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

USA kosmoseagentuuri NASA ekspertide sõnul «kasvavad» astro- ja kosmonaudid ISSil olles keskmiselt 2 -5 sentimeetrit, kuid jaapanlase «kasvamine» on rekordiline.

Kasvamine» on tingitud gravitatsiooni puudumisest, mille tõttu tekivad lülisamba lülide vahele õhuvahed. Tegelikult on ISSil olemas mikrogravitatsioon, kuid see on väga nõrk.

«Tere hommikut kõigile! Mul on teile tähtis uudis. Enne kosmosesse minekut meid mõõdetakse, mõõdame end ka missioonil olles ja ma olen üllatunud, et olen kasvanud üheksa sentimeetrit. Olen nüüd kasvanud nagu taim, reaalselt ei ole ma kasvanud alates keskkooli lõpust. Ma muretsen, kas mahun Sojuz kosmoselaeva, et Maale tagasi pääseda,» kirjutas jaapanlane.

Venemaa Sojuz kosmoselaevades on astro- ja kosmonautide jaoks teatud suurusega istmed, kui mõni meeskonnaliige on liiga pikk, siis võib tekkida probleem, et kuidas ta istmele mahub ja kuidas ta end turvavööga kinnitada saab.

Pärast Maale tagasi saabumist hakkab kosmoses missioonil olnute pikkus gravitatsiooni mõju tõttu kahanema, kuna lülisamba lülid surutakse tavapäraselt kokku.

Briti kosmoseagentuuri esindaja Libby Jacksoni teatel on jaapanlase üheksasentimeetrine «kasvamine» palju, kuid mikrogravitatsioon venitab iga inimest erinevalt.

Nüüdne missioon on Kanai jaoks astronaudina esimene, mees töötas varem Jaapani mereväe sukeldumisinstruktori ja parameedikuna.