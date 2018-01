Robert De Niro: Tom Hanksi Wilsoni võrkpall on Donald Trumpiga võrreldes geenius

E News teatel kasutas De Niro Trumpi kohta väljendeid «Jerkoff-in-Chief» (esimasturbeerija), «F*****g idiot» (kuradi idioot) ja «F*****g fool» (kuradi loll).

Robert De Niro | FOTO: Dimitrios Kambouris/AFP/Scanpix

De Niro ründas USA presidenti siis, kui tutvustas Meryl Streepi ja Tom Hanksi uut filmi «The Post», mis põhineb tõsielul ja räägib ajakirjandusvabadusest.

Filmi «The Post» reklaam | FOTO: wikipedia.org

De Niro tõi esile Hanksi karjääri ühe parema rolli, mis oli merehädaline 2000. aasta filmis «Castaway» (Kaldale uhutud). Ta kaaslaseks oli Wilsoni võrkpall.

Tom Hanks filmis «Cast Away» | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

«Meryl Streep on andekas näitlejanna, ta aitab kolleege, et nad endast parima anda saaksid. Kas võrkpall suudab seda? Suudab küll, sest see võrkpall tundub Donald Trumpi kõrval stabiilse geeniusena, aidates Tom Hanksi tegelast,» lausus De Niro.

De Niro viitas oma sõnavõtus Trumpi möödunudnädalasele tviidile, milles president nimetas ennast geeniuseks.

Donald Trump | FOTO: Mark J. Rebilas/USA Today Sports/Scanpix

«Tundub, et Trump on hullunud ja paljud kannatavad selle tõttu. Kas on keegi, kes seda eitab? Kas on keegi, kes ei saa aru? Trump on kuradi idioodist president, nagu muinasjutust «Keisri uued rõivad». Kõik näevad ja kuulevad, kuid keegi ei tee midagi. Ta on tõesti vihastamapanevalt idiootlik. Minu silmis on Trump riigi esimasturbeerija, ainult selleks on ta võimeline. Ta survestab oma lollusega paljusid, kaasa arvatud meediat, poliitikas kasutab manipulerimist, laimamist ja valetamist. Me kõik ootame vanu häid aegu tagasi,» jätkas De Niro oma tiraadi.

Robert De Niro | FOTO: Dimitrios Kambouris/AFP/Scanpix

De Niro on ka varem Trumpi mitmel korral rünnanud, tehes seda videote abil.

2016. aastal USA presidendivalimiste kampaania ajal soovitas ta ameeriklastel toetada demokraati Hillary Clintonit, mitte vabariiklast Donald Trumpi, kellel ei ole poliitikast ja riigijuhtimisest mitte mingit arusaamist.

