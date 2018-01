Väite kohaselt maksti Michelle Williamsile võttepäeva eest 80 dollarit, samas sai Mark Wahlberg päevas 200 000 dollarit

Naispeaosa mängiv Michelle Williams sai kinnitamata andmetel võtete, mis tuli Kevin Spacey väljakirjutamise ja ta Christopher Plummeriga asendamise tõttu uuesti teha, eest päevas 80 dollarit, samas Mark Wahlberi päevatasu oli olnud 200 000 dollarit, teatab Variety.

Michelle Williams | FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Mark Wahlberg | FOTO: FREDERIC J. BROWN/AFP/Scanpix

Spacey asendamine Plummeriga tõi kaasa selle, et kümne päeva jooksul tuli 22 stseeni uuesti teha ning see läks filmitegijatele maksma vähemalt kümme miljonit dollarit.

Christopher Plummer | FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Kevin Spacey filmis «All the Money in the World» miljardär Paul Getty rollis | FOTO: Aidan Monaghan/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

The Washington Post teatas möödunud aasta novembris, et Mark Wahlberg sai kümnepäevase lisatöö eest umbes kaks miljonit dollarit. Ajakirjanike sõnul said nad sellise info Scotti filmimeeskonna liikme käest, kes on näitlejatele lisatasu maksimisega kursis.

Williams seevastu sai kümne lisavõttepäeva eest vaid sadu tuhandeid dollareid.

Režissöör Ridley Scott tõttas asja selgitama, et meedial on valeandmed ning näitlejad tegid võtted uuesti oma vabast ajast ja tasuta.

Ridley Scott | FOTO: Jordan Strauss/AP/SCANPIX

«Nii Michelle, Mark kui veel mõned teised ei soovinud uuesti tehtavate võtete eest tasu,» lausus režissöör möödunud aasta detsembris.

Mark Wahlberg, Ridley Scott ja Christopher Plummer võttel | FOTO: Giles Keyte/AP

Michelle Williams sõnas väljaandele USA Today, et ta oli nõus uutel võtetel osalema tasuta, sest Ridley Scott on tema lemmikrežissöör.

Michelle Williams | FOTO: CHRIS DELMAS/AFP/Scanpix

«Mind vihastas, et teatud isiku tõttu sattus Scott raskesse olukorda. Kui mulle helistati, et kas ma olen uute võtetega nõus, vastasin kohe, et loomulikult. Olin nõus loobuma tasust, puhkusest ja kõigest muust, et film õigel ajal valmiks,» lausus näitlejanna.

Sellest hoolimata tekkis sotsiaalmeediasse kirjutisi, milles kirutakse Williamsi ja Walhbergi näitel Hollywoodi palgalõhet.

«Naistele makstakse ikka vähem kui meestele. Mis puudutab Michelle Williamsi ja Mark Wahlbergi tasu, siis siin on karjuv ebaõiglus,» teatasid kommentaatorid.

Michelle Williams | FOTO: Jordan Strauss/AP/SCANPIX

Mark Wahlberg | FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

«All The Money in the World» põhineb tõsielusündmustel ja räägib ameeriklasest miljardäri Jean Paul Getty lapselapse John Paul Getty röövimisest 1973. aastal Roomas. Röövijad nõudsid noormehe emalt Abigail Harriselt 17 miljonit dollarit. Naine pöördus oma eksäia Jean Paul Getty poole, et temalt raha saada. Getty seenior pidas röövijatega läbirääkimisi ja ta suutis summa kahandada 2,2 miljonile dollarile.

Jean Paul Getty | FOTO: David Caulkin/AP/Scanpix

Itaalia politsei leidis noore Getty pärast perepoolse raha maksmist Potenza provintsist Lauriast ühest bensiinijaamast. Ta oli elus ja terve, kuid ühe kõrvata, mis varem saadeti ta perele.

John Paul Getty | FOTO: wikipedia.org

Politsei tegi röövijad kindlaks, nad tabati ja anti kohtu alla. Ilmnes, et tegemist oli Calabria maffiaorganisatsiooni ´Ndgrangheta käsilastega.

«All the Money in the World» oli nomineeritud kolmele Kuldgloobusele kategooriates meeskõrvaosatäitja (Christopher Plummer), režissöör (Ridley Scott) ja naispeaosatäitja (Michelle Williams), kuid ei saanud ühtegi. Samas arvatakse, et see film saab kindlasti ka Oscari nominatsiooni ja 4. märtsil Los Angeleses toimuval galal võib sellel linateosel paremini minna.