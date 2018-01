Võimalikust ohvrist süüaluseks: verise kakluse algatajaks oli Prooviabielu-Liisa ise

Kanal 2 saade «Krimi» jagab bensiinijaamas toimunud kakluse detaile läbi turvakaamera salvestuse ja selgub, et lugu ei olnud sugugi ühepoolne.

Konflikt Liisa ja vene keelt kõnelevate kaasmaalaste vahel sai alguse tõsielustaari provotseerivast käitumisest, vahendab «Krimi».

Tänaseks on pooled kohtus üle kuulatud ja otsus tehtud – 30-aastane Svetlana sai oma tegude eest kümnekuulise tingimisi vangistuse ja 38-aastane Andrei liitkaristusena mitme teo eest aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse.

Möödunud aasta 5. märtsi öösel sai politsei väljakutse Tammsaare teel asuvasse bensiinijaama, kus oli toimunud kaklus. Kuna Häirekeskusesse laekus info, et sooritatud on ka lask, said politseinikud kõrgema prioriteediga väljakutse. «Kella 3.50 ajal sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid eest turvatöötajad, kes osutasid 54-aastasele mehele, kes oli väidetavalt sooritanud lasu õhku. Kontrollimisel selgus, et tegu oli taksojuhiga,» kinnitas Elu24-le politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava.

«Esialgsetel andmetel oli ta sõidutanud kliendi, 25-aastase naisterahva, Tammsaare tee Statoili. Kui ta oli kliendi kohale toonud, märkas mees, et naisele tulid kallale 30-aastane ja 44-aastane naisterahvas. Kui taksojuht läks kaklust lahutama, ründas teda ühe naisterahva 37-aastane meestuttav ja lõi taksojuhti. Selle peale jooksis mees oma sõiduki juurde ja võttis välja gaasipadrunitega relva ning tegi hoiatuslasu õhku.»

«Sündmuskohale saabunud politseinikud viisid kõik osalised politseijaoskonda, kus tehti esmased menetlustoimingud ning võeti ütlused. Kuna kõik sündmuse juures olnud inimesed (v.a taksojuht, kes oli kaine) olid alkoholijoobes, ei olnud võimalik välja selgitada tüli tekkepõhjust ning sedagi, kes keda esimesena ründas. Seetõttu vabastati kõik osalised peale ülekuulamist ning ütluste võtmist.»

Juhtunu kohta alustati kriminaalmenetlust avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel.

Saaremaalt pärit Liisa ütles pärast intsidenti saatele «Kuuuurija», et ta on otsekohese ütlemisega, kuid siiani pole see taolisi tagajärgi toonud.



Prooviabielu-Liisa peksti nädalavahetusel jõhkralt läbi | FOTO: Erakogu

Pärast šokeerivat juhtumit jagas Liisa enda blogis, et ta on küll sama positiivne ja rõõmus, kuid tekkinud on paanikahäired. «Ei saa enam rahuliku südamega üksinda ringi rännata ja isegi kodus tekib teinekord hirm, kui kuulen koridoris samme,» kirjutas Liisa enda blogis.