Maailma lihtsaim töö? Mainekas reisifirma otsib professionaalset laisklejat

Üks maailma suurimaid reisibüroosid TUI võtab tööle tähtajalise töölepinguga neli inimest, kelle tööülesandeks on mitte millegi tegemine. Oled ideaalne kandidaat, kui sinu tugevuste alla käib laisklemine ja unistamine. Kandideerima ei ole kindlasti oodatud sotsiaalsed ja inimestelembesed või need, kes armastavad tööd rügada. Kui sulle tekitab ebamugavust sõna «tähtaeg» ja «produktiivsus» ning sulle ei meeldi mõelda «väljapoole kasti», siis oled ideaalne kandidaat. Kui tundsid ennast ülaltoodud kirjelduses ära, siis on sul võimalus kandideerida kuni 14. jaanuarini.



Tulevane «laiskleja» asub tööle Stockholmi südames, hubases üheksa-ruutmeetrises kontoris, kus sind ootavad sarnaste väärtustega inimesed. Hoone asub ühistranspordi peatusest käe-jala ulatuses, et võimalikult vähese vaevaga liigelda. Interjööri on mõjutanud Vahemere randadest, mis ootab «puhkajat».