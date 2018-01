Video: Austraalia tuntud teismeline võttis küberkiusamise tõttu endalt elu

Möödunud nädalal 14-aastasena surnud Amy «Dolly» Everett astus kaheksa-aastasena üles Akubra firma reklaamis, saades kogu Austraalias kuulsaks, teatab BBC.

Tüdruki isa Tick Everett kirjutas Facebookis, et kiusamist tuleb märgata ja sellesse sekkuda, et ta teised lapsed ei jagaks tema tütrega sarnast saatust.

«Mu tütar kannatas kiusamise all ja tahtis kiusajate haardest pääseda, kuid see ei õnnestunud. Ta ei tea, kui suure tühimiku ta meie perre jättis,» teatas isa.

Amy «Dolly» Everett | FOTO: Ekraanitõmmis Youtube'i videost

Isa ei paljastanud, kuidas ta tütrest ilma jäi, kuid ta loodab, et Amyga juhtunu on õppetunniks, et sarnaseid asju ei korduks.

Isa kutsus Facebookis tütre kiusajaid ta matusele: «Inimesed, kes pidasid kiusamist naljaks ja arvasid, et kiusamine annab neile võimu, ka teie olete oodatud mu tütre matusele. Te peate ise nägema, mida te korda saatsite».

Firma Akubra esindajad avaldasid Everetti perele tütre kaotuse puhul kaastunnet ja nad lubasid astuda samme, et igasugust kiusamist vähendada.

«Meie mütse reklaaminud Amy «Dolly» Everett oleks võinud olla ükskõik kelle tütar, õde, sõber. Meie kohus on teha kõik, et kiusamist nii päriselus kui internetis vähendada. Kui näed kedagi kiusatavat, sekku,» laususid mütsifirma esindajad.

Akubra mütsifirma on Austraalia üks tuntumaid, nende peakatteid seostatakse selle riigi maapiirkondade ja matkamisega.

Statistika kohaselt kiusati möödunud aastal Austraalias iga viiendat alaealist ning igapäevaelus on kiusamine vähenenud, samas küberkiusamine on drastiliselt kasvanud.

«Kui varem pääses laps koolikiusamisest kodus olles, siis nüüd käib küberkiusamine 24/7. Internet annab kiusajatele anonüümsuse. Kiusajate puhul on tavaliselt tegemist inimestega, kellel on endal mingid suured probleemid, mida nad teiste peal välja elavad,» teatas küberkiusamisega tegelev lastekaitsja Jeremy Blackman.

Blackmani sõnul on kiusamise alla kannatajatele mitmeid abivõimalusi, kaasa arvatud nõuandeliine, kuid need ei ole seni aidanud olukorda leevendada ega lahendada.

Austraalias on viimastel aastatel üldine enesetappude arv kahanenud, kuid samas on noorte, kelle vanus on 15 – 24 eluaastat, seas enesetappe aina enam.