Kuidas sai alguse Marika Korolevi veerandsajaaastane romaan menuseriaaliga «Õnne 13»?

See oli 25 aastat tagasi, kui režissöör Tõnis Kask rabas Marika Korolevilt Draamateatri kohviku järjekorras varrukast kinni ja ütles, et tal oleks teda vaja ühte seriaali mängima.

«Ma arvasin, et keegi teeb nalja, sest mina härra Kaske tollal nägupidi ei tundnud, et tegemist oli tuntud režissööriga. Aga ta võttis mu telefoninumbri ja oli järjekindel ning helistas ja nii see läks. Seriaalist küsiti ka, kas sa oleksid nõus oma lapse sarja sisse kirjutama, ja ma ei osanud ühtegi vastuväidet leida, miks ei võiks, sest elu on ju selline, naised ikka sünnitavad lapsi.