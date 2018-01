Prantsuse politsei kahtlustab vaikimisvande andnud munki mõrvari varjamises

Kloostrikirikus missal käinud andsid politseile teada, et nad nägid kloostris meest, kes meenutab oma välimuselt tagaotsitavat, 56-aastast Xavier Dupont de Ligonnès’i, teatab The Guardian.

Xavier Dupont de Ligonnès | FOTO: Twitter.com

Prantsuse kõige tagaotsitavamate kurjategijate hulka kuuluv Dupont de Ligonnès, keda kahtlustatakse oma naise, nelja lapse ja kahe koera tapmises, on end varjanud ligi seitse aastat.

Eile, 9. jaanuaril piiras politsei eriüksus Cannes’i lähedal asuvas Roquebrune-sur-Argens’is oleva kloostri ümber ja politsenikud üritasid munkadega rääkida, kuid see ei õnnestunud, kuna mungad on andnud vaikimisvande.

Roquebrune-sur-Argens | FOTO: esterel-cotedazur.com

Politseinikud said lõpuks abtilt loa klooster läbi otsida, kuid tagaotsitavat meest sealt ei leitud.

«Võimalik, et keegi kohalikest nägi tagaotsitavaga sarnast meest, kes tegelikult ei olnud Xavier Dupont de Ligonnès,» teatas politsei.

Siiski ei ole lõplik kahtlus hajunud, sest mungad ei olnud kuigi koostööaltid ning politseinikke kloostri kõige pühamatesse ruumidesse ei lubatud.

Katoliku munk | FOTO: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Scanpix

Uurimise kohaselt tappis aristokraadist ärimees oma pere 2011. aasta aprillis ja mattis surnukehad nende Nantes’is asuva villa veranda alla tsemendi sisse.

Politsei leidis pereliikmete laibad kolm nädalat pärast nende kadumis, nad olid hukkamisstiilis maha lastud. Kõik pereliikmed lasti magamise ajal maha seljatagant ja lähedalt kahe lasuga ning relval oli summuti.

Dupont de Ligonnès varjas pere kadumist teatega, et lapsed läksid Austraaliasse kooli ja nende ema migreeris samuti sinna.

Pere sõprade sõnul üritas mees olla nagu mingi James Bond, teatades neile, et ta lahkub Prantsusmaalt, kuna on salaagent ja ta sai saab USAs uue identiteedi.

Prantsuse politsei teatel lahkus kahtlusalune mees pärast pere mõrvamist Nantes’ist, ta kuulutati tagaotsitavaks, kuid seni ei ole õnnestunud ta asukohta kindlaks teha. Kuna aristokraadil on palju raha ja tutvusi, siis on tema leidmine raskendatud. Arvatakse, et ta kasutab valenimesid, võltspasse ja on muutnud oma välimust.

Dupont de Ligonnès’i aadlisuguvõsa vapp | FOTO: wikipedia.org

Senistel teadete kohaselt ei ole ta Prantsusmaalt lahkunud, kuid prantslast otsitakse siiski taga rahvusvaheliselt.