Kaua hoitud saladus: Kaja Kallas on kihlatud investeerimispankuriga

Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas ja Arvo Hallik. | FOTO: Erlend Štaub

Möödunud oktoobris toimus Kallase elus sündmus, mida seni teadis kitsas ring inimesi: nimelt kihlus ta investeerimispankuri Arvo Hallikuga.

Reformierakonna endise esimehe Siim Kallase tütar ilmus esmakordselt 41-aastase Hallikuga avalikkuse ette möödunud aastal presidendi vastuvõtul. Väidetavalt ristusid noorte teed ühiste tuttavate kaudu.

Arvo Hallik on investeerimise ja finantsnõustamisega tegeleva Superia Corporate Finance partner. Selle valdkonnaga on ta seotud olnud 16 aastat.



Kaja Kallas läks 2014. aastal lahku AS Eleringi juhatuse esimehest Taavi Veskimäest, kellega oldi koos aastast 2011. Kooselust sündis 2011. aasta novembris poisslaps.





