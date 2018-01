Catherine Deneuve: mehed ei julge enam flirtida, lõpetage see uuspuritanism

Deneuve’i sõnul ei julge mehed praeguses olukorras enam flirtida, kuna iga nende tegemist ja sõna võidakse tõlgendada ahistamisena, teatab The Guardian.

Catherine Deneuve | FOTO: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Scanpix

«Praegune nõiajaht on läinud liiga kaugele. Meestel on õigus flirtida, me ei pea taluma uuspuritanismi. Selline inimjaht ohustab naiste ja meeste vahelist normaalset suhtlemist ning seksuaalset vabadust,» teatas staar.

Deneuve on nende umbes 100 Prantsuse naisnäitleja, kirjaniku ja teadlase seas, kes kirjutasid avaliku kirja, milles mõistavad hukka seksuaalse ahistamise skandaalidega kaasnenud äärmused.

«Vägistamine on kuritegu, kuid kellegagi flirtimine seda ei ole. Enamik inimesi teab, kust läheb piir flirtimise ja ahistamise vahel. Mehi on nende töökohtadelt vallandatud ainuüksi vale pilgu, käega puudutamise või põsesuudluse pärast,» teatasid avaliku kirja kirjutanud naised, kaasa arvatud 2002. aasta erootilise menuraamatu «Catherine M-i seksuaalelu» autor Catherine Millet.

Prantslannade avalikus kirjas rünnatakse ka rahvusvahelist #MeToo liikumist ja selle prantsuse vastet #BalanceTonPorc (Too siga esile). Nende naiste sõnul ollakse 21. sajandil tagasi varasemate sajandite puritanismis, milles kirik flirdi ja seksuaalsuse hukka mõistis.

«Naistel on õigus protesteerida seksuaalvägivalla vastu, eriti veel siis, kui see mõjutab nende tööd, kuid neil ei ole õigus korraldada keskaegset nõiajahti. Naised tõid pinnale nendega aastakümneid toimunu, kuid see on nüüd hakanud nende endi vastu töötama. Kui nii jätkub, siis ei jää seksuaalsest vabadusest enam midagi alles,» on kirjas.

74-aastane Oscari nominatsiooni saanud Deneuve’i tuntakse eelkõige 1976. aasta menufilmist «Belle de Jour», mis valmis režissöör Luis Buñueli käe all. Deneuve kehastab selles linateoses igavlevat koduperenaist, kellest saab päratslõunaprostituut.

Catherine Deneuve | FOTO: AFP/Scanpix

Deneuve ei ole alates seksuaalse ahistamise skandaalide algusest varjanud põlgust sotsiaalmeedia kampaaniate suhtes, mis sildistavad mehi sigadeks.

«Minu arvates ei aita meeste massiline ründamine ahistamist vähendadad ja suhtumist muuta. Kui naised kasutavad meeste kohta igasuguseid roppe sõnu, viitamaks seksuaalsele ahistamisele, siis on meestel õigus teha sama. Ajalugu on näidanud, et äärmused ei vii mitte kuhugi, vaid tekitavad probleeme juurde,» on nii Deneuve’i kui veel mitme prantslanna seisukoht.

Catherine Deneuve | FOTO: JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS/Scanpix

Prantslannade sõnul peaks iga naine oma tarkuse, kogemuse ja sisetunde abil saama aru, kas mees flirdib või on tõesti tegemist seksuaalründajaga.

Seksuaalse ahistamise juhtumid hakkasid pinnale tulema möödunud aasta sügisel kui USA uurivad ajakirjanikud paljastasid, et Hollywoodi tuntud produtsent Harvey Weinstein kasutas näitlejannasid aastakümneid seksuaalselt ära, sõlmides nendega töölepinguid, milles oli kirjas ka punkt seksuaalteenuste osutamise kohta.

Weinstein on seni eitanud, et ta sundis naisi endaga seksima, kuid sellest hoolimata pöörati talle filmitööstuses selg ning ta visati enda loodud produktsioonifirmast Weinstein Company välja.

Harvey Weinstein | FOTO: ANDREW KELLY/Reuters/Scanpix

Lisaks Weinsteinile tabas seksiskandaal ka tuntud näitlejat Kevin Spaceyt, keda süüdistas temast noorem näitleja Anthony Rapp aastatetaguses seksuaalses ahistamises.

Spacey kaotas töö ja läks Arizona tuntud sõltuvuskliinikusse The Meadows ravile.