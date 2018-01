Rauno Märks sai fännilt toreda kingituse

Märks kirjutas postituse juurde: «Mul on Muhumaal üks vanaemast raadiokuulaja, kes otsustas oma lemmiksaatejuhile kingituse saata. #ev100#muhususs #tikand»

See annab alust arvata, et sussid on Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul tehtud kingitus.