Pornonäitleja suri 20-aastaselt

Nova hakkas modellina tööle juba 12-aastaselt, aga liitus pornotööstusega alles 2017. aastal.

Naine andis augustis intervjuu, kus temalt küsiti, kus ta näeb ennast kümne aasta pärast.

«Ma plaanin kooli lõpetada. Mul on lisaks ka üks suur projekt, mittetulundusühingu moodi, käsil, millest ma tahaks osa saada.»

Selle sama intervjuu ajal rääkis naine, et kuigi ta oli enda esimese alasti stseeni ajal närvis, siis paar sekundit hiljem tundis ta end juba rahulikumalt ja enda kehas mugavalt.

Olivia Nova liitus pornotööstusega alles eelmisel aastal. | FOTO: Daily Mirror

Naist esindanud LA Direct Model agentuur ütles, et nad on Nova äkilisest surmast šokeeritud.

«Kuigi Direct Model esindas Oliviat vaid lühikest aega, õppisime me teda tundma kui väga armast ja kena tüdrukut, kellel on lahke iseloom. Puhka rahus, armas ingel.»

Nova on juba neljas pornonäitleja, kes viimase kolme kuu jooksul surnud on. Peale tema on meie seast lahkunud August Ames (23), Yuri Luv (31) ja Shyla Stylez (35).