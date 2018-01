Naine tegi endale näomaski iseenda menstruatsiooniverega

Austraalias elav Yazmina avaldas video endale näomaski tegemisest sotsiaalmeedias ja loomulikult ei võetud seda hästi vastu.

Inimesed ütlesid, et Yazmina on rõve ja peast haige. Naine aga vastas kriitikale rahulikult, et ta ei ole end pärast seda rituaali kunagi paremini tundnud.

Yazmina ütles: «See oli püha rituaal, et enda kehaga taaskord ühendus leida. Naistena oleme me enda kehadest ühiskondliku häbi tõttu eemaldunud. Ma otsustasin vere endale näkku panna ja seda maitsta, et see osa endast tagasi saada. Rituaali käigus suutsin ma tugevdada sidet enda ja oma keha vahel.»

Yazmina arvab, et menstruatsioonitsüklitel on tänapäeval siiski väga halb maik juures, ning sellest ei julgeta rääkida, kuna see on naiste probleem.

Selle omapärase näomaskiga avalikuks tulemisega tahab Yazmina öelda naistele, et nad ei pea «päevadega» privaatselt ja salaja tegelema.

Yazmina ütles, et tema hingeline eneseleidmine tuli pärast seda, kui ta töötas Melbourne'is juuksurina. Äril hästi ei läinud ning ta kukkus vaimselt kokku. Pärast seda otsustas ta rohkem iseendale keskenduda ja leiab, et on praegust elu elades palju õnnelikum.

