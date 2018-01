H&M rassistlik toode eemaldati müügist sama kiiresti, kui see sinna pandi

Tekst poisi dressipluusil ütleb «Lahedaim ahv džunglis».

LeBron James aga vastab selle peale lausega «Te olete meist valesti aru saanud», viidates mustanahaliste tugevale kogukonnale.

LeBron James ja paljud teised mustanahalised kuulsused seisavad üheskoos H&Mi rassistliku reklaami vastu. | FOTO: Thearon W. Henderson/AFP

«(H&M) Te olete meist valesti aru saanud. Ja me ei lähe sellega kaasa. Kindlasti mitte.»

«Aitab teist ja rohkem seda, mida mina selle pildi pealt näen, kui ma vaatan seda. Ma näen noort kuningat. Maailma valitsejat, peatamatut jõudu, mida ei saa eales ignoreerida.»

«Meie mustanahalistena peame pidevalt barjääre ületama, peame näitama, et inimesed eksivad ning töötama veel rohkem, et leida enda koht. Aga teate mis, me armastame seda, sest tulemus on seda väärt.»

Oma negatiivse hinnangu reklaamile on andnud ka Diddy ja The Weeknd ning paljud teised mustanahalised kuulsused.

Laulja The Weeknd, kes on H&Mi reklaamides osalenud, ütles, et ta on tootest šokeeritud ja tunneb selle pärast piinlikkust. Ta lisas, et ta ei kavatse mitte kunagi enam firmaga koostööd teha.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018

P. Diddy aga kasutas natuke arvutigraafika abi ja muutis rassistliku teksti poisi dressipluusil «Coolest King in the World» vastu.

Diddy ei olnud H&Mi tekstiga rahul ja asendas selle enda omaga. | FOTO: BACKGRID/BACKGRID

Belglasest mustanahaline jalgpallur Romelu Lukaku otsustas ka arvutigraafika kasuks ning vahetas teksti «Black is Beautiful» vastu.

H&M on praeguseks reklaami eemaldanud ja vabandust palunud. Pood on ka dressipluuse tagasi kutsunud ega müü neid enam.

H&M ütles: «Meil on väga kahju, et selline pilt sai tehtud, ning me kahetseme, mida tegime. Seega, me ei ole ainult eemaldanud toote reklaami, vaid selle üldse müügist maha võtnud.»