Katrin Lust sai tapmisähvarduse: helistas ja ütles, et peksab mind jalgadega kõhtu, kuni ma suren

«Viimati helistas enne jõule üks mees ja ka number oli nähtav,» räägib Katrin.

«Sain tema isiku kiiresti teada. Helistas ja ütles, et vihkab mind nii väga, et kui ta mind näeb, siis ta peksab mind jalgadega kõhtu, kuni ma suren,» paljastab teleajakirjanik õõvastava telefonikõne sisu.

«Tegin politseisse selle kohta avalduse, aga politsei uurimist ei algatanud, kuna leidis, et see ähvardus ei pruugi olla tõene. Olen ka varem teinud politseisse ähvarduste kohta avaldusi seoses minu tööga ajakirjanikuna, kuid politsei pole leidnud põhjust neid põhjalikumalt uurida,» rääkis Katrin.



Eesti karistusseadustiku järgi on isikuvastane kuritegu ka ähvardamine, mille eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.