Video: Brad Pitti eksnaised ignoreerisid Kuldgloobustel teineteist

Meediasse jõudnud videotel on näha, et kaks naist pingutasid, et mitte üksteise poole vaadata ega juhuslikult kokku põrgata, teatad Daily Mail.

Angelina Jolie | FOTO: Jordan Strauss/AP/SCANPIX

Aniston oli üks neist, kes Kuldgloobustel võitjaid teatavaks tegi ning kui Aniston laval oli, ei vaadanud Jolie lava poolegi, vaid hoidis pilgu mujal, eelkõige laual olnud toidul-joogil.

Jennifer Aniston (paremal) Kuldgloobuste galal | FOTO: Handout/Reuters/Scanpix

Kohal olnutele jäi silma, et «50 halli varjundi» staar Dakota Johnson, kes istus Joliega samas lauas, jälgis Jolie reaktsioone.

Dakota Johnson | FOTO: Frederick M. Brown/AFP/Scanpix

«Tundub, et Johnsonile pakkus huvi, kuidas Jolie reageerib Anistonile, kes oli Brad Pitti esimene naine,» kommenteeriti sotsiaalmeedias.

Sama kordus siis, kui Jolie oli laval ja võitjat välja kuulutas, Aniston ei heitnud ta poole pilkugi.

Jolie oli Kuldgloobuste galale oma saatjaks võtnud 14-aastase poja Paxi.

Angelina Jolie ja ta 14-aastane poeg Pax Jolie-Pitt | FOTO: Matt Sayles/AP/Scanpix

Brad Pitt jättis Jennifer Anistoni Angelina Jolie pärast maha 2005. aastal. Pitti ja Jolie suhe sai alguse kui nad tegid seiklusfilmi «Mr. and Mrs. Smith».

Kaader filmist «Mr. and Mrs. Smith». Pildil Brad Pitt ja Angelina Jolie. | FOTO: Youtube

Twitteris kirjutati, et nii Aniston kui Jolie on Pittist lahus, kuid nad vist ei suuda sõjakirvest maha matta.

Brad Pitt | FOTO: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Pitt ja Aniston olid abielus 2000 – 2005 ning Pitt ja Jolie 2014 – 2017.

Brad Pitt ja Jennifer Aniston | FOTO: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Joliel ja Pittil on kolm kolm adopteeritud ja kolm bioloogilist last: 16-aastane Maddox, 14-aastane Pax, 12-aastane Zahara, 11-aastane Shiloh ning üheksased kaksikud Knox ja Vivienne.

Jolie ja Pitt läksid lahku 2016. aastal, olles 11 aastat koos, kuid nende sõnul kasvatavad nad koos oma lapsi edasi.

Jennifer Aniston abiellus 2015. aastal Bel Airis koomik Justin Theroux’ga.