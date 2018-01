Õõvastav juhtum lennukis: 22-aastane naine süüdistab kaasreisijat seksuaalses ahistamises

USA ametivõimud on arreteerinud India päritolu mehe pärast seda, kui naine süüdistas teda seksuaalselt ründamises.

Ametnikud ütlevad, et 34-aastane Prabhu Ramamoorthy istus lennukis oma naise ja väidetava ohvri vahel.

22-aastane naine väidab, et üles ärgates avastas ta lukustamata püksid ja lahtinööbitud särgi ning väidetavalt oli ka kõrvalistuva mehe käsi neiul püksis. Ohver, kes oli endast väljas ja nuttis, teatas juhtunust stjuardessidele, kes pakkusid talle uue istekoha. Ramamoorthy arreteeriti kohe, kui lennuk oli maandunud.



Ramamoorthy on eitanud süüdistusi, öeldes politseile, et pärast unerohtude võtmist jäi ta magama. Prabhu naine on öelnud, et magas lennukis mehe põlvedel. Samuti väitis mehe kaaslane, et olid palunud enne lendu tõusmist võimalust istuda teise koha peal. Stjuardess väidab aga, et kohamuutmist oli palunud vaid väidetav ohver.