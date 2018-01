Gary Oldmani varasem seisukoht Kuldgloobuste kohta: kassikullsäraline tingeltangel

59-aastane Oldman sõnas auhinnakõnes, et see on tema jaoks suur au ja üllatus, samas tuletasid mitmed filmiajakirjanikud meelde, et veel mõned aastad tagasi pidas ta Kuldgloobuste galat kassikullasäraliseks tingeltangeliks, teatab people.com.

Gary Oldman | FOTO: Paul Drinkwater/AP/Scanpix

Oldman sõnas 2014. aastal antud intervjuus, et Kuldgloobuse auhinnal ei ole väärtust, see on väärtusetu.

Kuldgloobuse auhind | FOTO: wikipedia.org

«See on täiesti mõttetu gala ja mõttetud auhinnad. Hollywoodi välispressi assotsiatsioon tahab jätta muljet, et see on tähtis, tegelikult on kõik naeruväärne, sest see auhind ei muuda mitte midagi,» teatas inglise staar siis.

Oldman sõnas, et kogutakse kokku suur hulk näitlejaid, kes söövad-joovad, teevad head nägu, kuigi tahaksid üksteisele kõrri karata.

Inglane oli siis seisukohal, et Kuldgloobustele tuleks boikott korraldada.

Gary Oldman 2014 | FOTO: SUZANNE PLUNKETT/REUTERS/Scanpix

«Mina igatahes ei taha seda tobedat mängu enam kaasa teha. Oscarid on minu jaoks need auhinnad, mida hindan, kuid Kuldgloobused on rämps. Minus seisukoht võib olla «rebane ja hapud viinamarjad», kuid ma jään oma arvamuse juurde,» jätkas Oldman.

Oldman viitas intervjuus ka Mel Gibsonile ja tema antisemiitlikule sõnavõtule, kui politsei ta joobnuna autoroolis tabas.

Mel Gibson | FOTO: Mike Blake/Reuters/Scanpix

«Poliitiline korrektsust ei vii mitte kuhugi. Ma ei tunne Meli täiesti, kuid kui ta tundis, et nina oli vaja täis võtta ja paar krõbedamat sõna öelda, siis tegi ta õigesti. Igatahes ei olnud ta silmakirjalik nagu enamik meist on,» lausus näitleja.

Oldman oli hiljem külaline Jimmi Kimmely jutusaates, kus ta vabandas varasemate väljaütlemiste pärast.

«Ütlesin asju, mis ei olnud läbimõeldud. Kuna olen avaliku elu tegelane, siis ei peaks ma välja ütlema kõike seda, mis keelele tuleb. Seega vabandan nende ees, keda mu varasemad seisukohad solvasid,» lausus staar siis.

Kuldgloobuse auhindu peetakse Oscarite jagamise eelmänguks. Filmikriitikute arvates võib Gary Oldman saada Winston Churchilli kehastamise eest filmis «Darkest Hour» ka meespeaosatäitja Oscari.

Gary Oldman Winston Churchillina | FOTO: Jack English/AP/Scanpix

Oscarite nominendid tehakse teatavaks 23. veebruaril, gala toimub 4. märtsil.