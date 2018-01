Elo Mõttus-Leppiku tütar läks Marbellasse kooli tervise pärast

39-aastane teleajakirjanik Elo Mõttus-Leppik kolis oma kohtuadvokaadist abikaasa Indrek Leppiku, aastase poja Martin-Indreku ja 8-aastase tütre Liisiga päikesepaistelisse Marbellasse septembri alguses. Põhjuseks kooliealise tütre tervis.

Mõttuste tütar Liisi on Rocca al Mare koolis esimese klassi õpilane. Kui perele pakuti võimalust veeta õppeaasta esimene semester sama kooli Hispaania filiaalis Marbellas, võttis perekond selle hea meelega vastu.

Värskes ajakirjas Pere ja Kodu räägib Elo, et tütart hakkasid kimbutama kurguvalud ja kuna naisele mõte kurgumandlite eemaldamisest oli vastuvõetamatu, pakkusid arstid välja alternatiivina, et laps peaks pikemalt päikese käes olema. «Nii see reisiplaan mu peas küpsema hakkas,» räägib Elo.



