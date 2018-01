Punases kleidis Kuldgloobustele ilmunud näitlejanna paneb paika: ahistamise probleem on suurem kui minu kleidi värv!

Blanco Blanco | FOTO: Scanpix

36-aastase Blanca Blanco kleidivalikut saatis meedias pahameeletorm, sest enamik naisi otsustas näidata oma poolehoidu ahistamisvastasele liikumisele #MeToo, kandes just musta.

«Punase kandmine ei tähenda, et ma oleksin vastu #metoo liikumisele. Tunnustan neid julgeid naisi, kes murravad iganenud piire, mis puudutavad ahistamist, oma tegude ja riietusega» kommenteeris näitlejanna.

Blanco põhjendas oma otsust riidevalikul ka Twitteris, kirjutades, et probleem on suurem kui tema kleidivärv ning lisas, et punane viitab kirglikkusele.