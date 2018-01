Kolme lapse ema Helen Randmets tähistas pisipoja sünnipäeva eksootilisel Bali saarel

Laenutasin esimest korda Scandikidsist kergkäru nimega Yoyo, lisaks sellele, et see läheb väikeseks kokku ja saab lennukisse sisse võtta ilma, et keegi tahaks seda sinult ära võtta, sõidab see väga kergelt, rattad on liikuvad, vankrit on väga mugav kasutada ja mängleva kergusega käib see kinni ja lahti. Bali saar on vallutatud! #scandikidsilaenutus #scandikidsestonia #yoyostroller

