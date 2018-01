Filmis «Üksinda kodus» pereisa mänginud John Heardi organismist leiti surmahetkel narkootilisi aineid

Nüüd on aga selgunud, et mehe organismist leiti surmahetkel rohkelt narkootilisi aineid, vahendab väljaanne TMZ.

Nende hulgas sellised ained nagu tramadool, oksükodoon, oksümorfoon, Xanax, buprenorfiin, fentanüül ja hüdromorfoon.



Olgu ära märgitud, et näitlejal oli seljaoperatsioon kaks päeva enne surma ja mõned ained, mis mehe organismist leiti, olid väga tugeva toimega valuvaigistid. Aruandes selgub. et Heardi püüti elustada Narcani abil. Tegemist on ravimiga, mida kasutatakse üledoosi puhul.

Meditsiiniekspertiisis on öelnud, et Heard suri südamehaigustest põhjustatud südameatakki. Aruannetes pole teavet selle kohta, kas narkootikumid põhjustasid surma.



John Heard leiti surnuna 21. juulil Californias asuvas Palo Alto hotellist, kus ta taastus pärast Stanfordi ülikooli haiglas tehtud seljaoperatsiooni.