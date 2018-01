Jaapani mainekat sumokohtunikku kahtlustatakse noorema kolleegi seksuaalses ahistamises

Nüüd on seksuaalse ahistamise skandaal jõudnud ka Jaapani rahvusspordi sumoni, mille mainekat ja kogenud kohtunikku kahtlustatakse temast märgatavalt noorema kolleegi seksuaalses ahistamises, teatab The Guardian.

Jaapani sumomaadlejad | FOTO: Eugene Hoshiko/AP/Scanpix

58-aastane Itsuo Nouchi, keda tuntakse ka kui Shikimori Inosuke, on kohtunikuks profisumokõige kõrgema liiga ehk makuuchi matšidel. Nouchi on profisumo ajaloos 40. selle liiga kohtunik.

Sumokohtunik Itsuo Nouchi, keda tuntakse ka kui Shikimori Inosuke (vasakult teine) | FOTO: Shizuo Kambayashi/AP/Scanpix

Selle liiga suurus on täpselt 42 võitlejat (rikishi), kes on järjestatud viiele astmele sõltuvalt nende eelnevate turniiride tulemustest.

Jaapani sumomaadlejad | FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Nouchi vastu esitatud süüdistust uurib Jaapani sumoassotsiatsioon, mille uurimiskomiteele pidi ta juhtunust rääkima. Kohtuniku sõnul oli ta purjus, kui nimetatud juhtum aset leida võis. Ta ei saa juhtunut eitada, kuna ta ei mäleta, mis toimus.

Kohtunik sõnas meediale, et ta ei oska juhtunut selgitada, kuid ta vabandas noorema kohtuniku ees.

Noor kohtunik, kes vanemat kolleegi süüdistas, ei soovinud asjale ametlikku käiku anda ega politseisse avaldust teha.

Väidetav seksuaalse ahistamise juhtum olevat leidnud aset möödunud aasta detsembris Okinawal toimunud sumoturniiril pärast matši lõppu. Nouchi külastas Ginowanis baari, kus ta väga palju alkoholi tarbis ja teda oli vaja hiljem hotelli aidata.

Olles hotellis, kohtus ta noorema kolleegiga, keda hakkas käperdama ja musitama. Noormehe väite kohaselt tahtis vanem mees temaga seksida.

Jaapani sumoassotsiatsiooni juht ehk hakkaku sõnas, et see juhtum on häbiväärne ning õppetunniks kõikidele sumomaadlejatele ja kohtunikele, et nii käituda ei tohi.

Jaapani sumojuhid ja tšempionid | FOTO: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Scanpix

Sumoassotsiatsiooni esindajad määravad Nouchile karistuse lähipäevadel. Jaapani meedia arvates mõjutab see juhtum kindlasti tuntud kohtuniku karjääri, võimalik et see võib olla ta karjääri lõpp.

Jaapani sumomaadlejad olid ka möödunud aasta oktoobris skandaalis, kui võistluse järgselt toimus baarikaklus, milles nooremat võitlejat ründas tuntud sumomaadleja, suurmeister Harumafuji.

Tottori kohus määras Mongoolia päritolu sumomaadlejale Harumafujile kolleegi Takanoiwa, kes sai koljuvigastuse, ründamise eest 500 000 jeeni (umbes 4000 eurot) suuruse trahvi.

Mongolia päritolu sumo suurtšempion Harumafuji (vasakul) maadlemas Takanoiwaga | FOTO: Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Jaapani sumo on viimastel aastatel raputanud mitmesugused skandaalid, kaasa arvatud matšide tulemuste mõjutamine, narkootikumid ja sumomaadlejate seotus Jaapani maffia yakuzadega.