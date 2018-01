Kas blond või brünett? Elisa Kolk küsib fännidelt nõu

Elisa on oma pikad tumedad kiharad lühemaks lõiganud ja nendesse blondi varjundit lisanud.

Idk this blonde...Should I go?!? A post shared by ELYSA (@elisakolk) on Jan 6, 2018 at 1:57am PST

Lauljanna Instagrami jälgijad jagavad aktiivselt arvamust ja kommentaare pildi juures. Enamus on arvamusel, et Elisa soeng peaks just blond olema. Mõni arvab aga, et soeng ei muuda ilusat inimest.